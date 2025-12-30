Gmail permitirá cambiar tu nombre de correo sin perder datos

diciembre 30, 2025

En este cierre de año, Google se prepara para dar uno de los cambios más importantes en la historia de Gmail. Por primera vez, los usuarios podrán modificar el nombre de su dirección de correo electrónico sin perder información, correos ni acceso a los servicios vinculados a su cuenta.

Esta modificación se trata de una función que durante años fue una de las peticiones más recurrentes y que ahora comienza a tomar forma de manera gradual.

Antes, cambiar el nombre de usuario en el correo implicaba un proceso complicado, desde crear una nueva cuenta desde cero, avisar contactos, mover archivos y hasta resignarse a perder continuidad en servicios como Drive, YouTube o Fotos.

No obstante, con esta nueva actualización, el cambio se realizará dentro de la misma cuenta, conservando todo el historial y los datos almacenados.

Al elegir un nuevo nombre de usuario con terminación @gmail.com, la dirección anterior no desaparecerá por completo, sino que quedará activa como un alias. Esto significa que los correos enviados al nombre antiguo seguirán llegando a la misma bandeja de entrada, evitando interrupciones en la comunicación y facilitando la transición para el usuario.

El cambio de nombre no podrá realizarse de forma constante, ya que cada cuenta tendrá un periodo mínimo de espera entre modificaciones y un número máximo de cambios permitidos a lo largo del tiempo.

Por ahora, la función no está disponible de forma universal. Su implementación ha comenzado en mercados específicos y se espera que se libere de manera progresiva en el resto del mundo durante los próximos meses.

Sin embargo, Google no ha dado una fecha exacta para su lanzamiento global, pero ha confirmado que es una actualización oficial y definitiva.