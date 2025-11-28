Futuro incierto para Fátima Bosch: corte en NY podría cambiarlo todo

noviembre 28, 2025

La controversia que rodea la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2024 crece con fuerza, y su futuro dentro del certamen depende ahora de una combinación de investigaciones penales, acusaciones de fraude y posibles demandas en cortes internacionales.

La situación involucra directamente a los copropietarios de Miss Universe Organization (MUO), Anne Jakkaphong Jakrajutatip y Raúl Rocha Cantú, quienes enfrentan procesos judiciales en Tailandia y México, respectivamente. Este escenario convierte la hipótesis de una revocación de la corona en una posibilidad que ya no pertenece solo al debate digital.

La tensión aumentó cuando Omar Harfouch, músico y exjurado del certamen, afirmó que detectó un amaño en las votaciones y decidió renunciar. Harfouch adelantó que consulta con abogados en Nueva York para impugnar los resultados ante una corte, lo que podría abrir un proceso sin precedentes en la historia de MUO. Mientras tanto, la organización insiste en que los resultados se mantienen firmes y que el título funciona bajo un contrato laboral anual que regula las funciones de la ganadora.

¿Qué implicaciones tienen las investigaciones contra los dueños de MUO?

El futuro de Bosch también depende del avance de las investigaciones contra los propietarios del certamen. En Tailandia, Jakkaphong enfrenta señalamientos por un presunto fraude que, según reportes locales, pasó de un millón a 30 millones de dólares.

Las autoridades tailandesas emitieron una orden de arresto luego de que la empresaria no se presentara a su audiencia del 25 de noviembre, y fijaron una nueva cita para el 26 de diciembre. Versiones periodísticas aseguran que Jakkaphong salió del país, y la exdirectora de Miss Universo México, Lupita Jones, sugirió que podría encontrarse en territorio mexicano.

En paralelo, la FGR imputó cargos a Raúl Rocha Cantú por su presunta participación en una red de tráfico de huachicol y armas, caso que continúa en desarrollo. Reportes de periodistas como Carlos Loret de Mola indican que el empresario se acogió al programa de testigos protegidos para colaborar con autoridades federales.

Estas situaciones podrían provocar cambios administrativos dentro de MUO. Si los dueños pierden control de la empresa, los futuros propietarios podrían reevaluar la legitimidad de la coronación de Bosch.

¿Qué escenarios legales definirán el futuro de la corona?

Harfouch asegura que cuenta con audios que demostrarían anomalías en la elección y que prepara una posible denuncia ante la Fiscalía General de Nueva York. Entre sus demandas plantea la salida de Rocha Cantú, la conformación de un comité independiente y la renuncia inmediata de Miss México, a quien relaciona con presuntos vínculos políticos y financieros con MUO.

La organización solo ha retirado una corona en sus más de 70 años: la de Oksana Fedorova en 2002. En aquel caso, MUO argumentó un incumplimiento contractual.

Hoy, el título de Fátima Bosch depende de su contrato, del rumbo de las investigaciones internacionales y de las posibles acciones legales que lleguen a los tribunales estadounidenses.