Familias de las Altas Montañas reciben atención de la Caravana Abrigando Corazones

diciembre 29, 2025

Con comidas calientes, paquetes alimentarios, cobijas y libros infantiles, arribó la Caravana Abrigando Corazones del Gobierno del Estado a los municipios de Magdalena, Aquila e Ixhuatlancillo, ubicados en la región de las Altas Montañas.

En un trabajo coordinado, las secretarías de Protección Civil, Desarrollo Social, el DIF Estatal y la Secretaría de Seguridad Pública, a través de tres rutas, realizaron la distribución de mil 474 despensas y dos mil 948 cobijas.

“Le doy las gracias a la Gobernadora, que se acordó de nosotros. Gracias a ella estamos recibiendo el apoyo y esperemos que se siga acordando de este municipio de Magdalena”, expresó Francisca Mixteco, de la localidad de Helicotla.

De igual forma, Rosalía Tehuintle destacó la disposición de las autoridades estatales para implementar programas que permiten llevar beneficios a familias de zonas vulnerables. “Es un gran apoyo el que nos están dando, es de mucha ayuda. Gracias por este tipo de programa, que para nosotros representa un gran respaldo”.

Asimismo, Miriam Xilohua destacó que se trata de apoyos que fortalecen a las familias, por lo que agradeció que la Caravana visite estos municipios, “me parece muy bien, porque antes no habían venido a dejarnos este tipo de apoyos. Las cobijas y las despensas nos ayudan mucho. Gracias por fijarse en estos municipios que necesitan apoyo”.

A través de la cocina móvil de la Seguridad Pública repartieron mil 700 comidas calientes para personas adultas y 550 raciones de alimentos infantiles, priorizando menús con porciones de proteína que contribuyan a su fortalecimiento nutricional.

“Buscamos que los alimentos incluyan proteínas y no sean picantes, porque no sabemos si las personas consumen. Además, nos preocupa mucho la población infantil, que reciban alimento”, comentó el encargado de los Servicios de Alimentación de la Subsecretaría de Operaciones, Enrique Omar Balbuena Juárez.

En esta entrega, la Caravana benefició a familias de las comunidades de Magdalena, Chapultepec el Chico, Chicomoceloc, Helicotla, Tepetzingo, Tepetlaxitla y Capultitla, en la cabecera municipal.

Asimismo, se atendieron las localidades de Álvaro Obregón, Cumbres de Aquila, La Lagunilla, Atiopa y Tebernal, en Aquila; así como Los Capulines, Rancho Vera, Agua de Vera, El Manantial y Cieneguilla, en Ixhuatlancillo.

Durante el recorrido, la Caravana contó con el acompañamiento de la Secretaría de la Defensa Nacional.