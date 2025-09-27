Falleció el ingeniero Adrián Pereda, presidente de Radiorama

septiembre 27, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- Este sábado se informó el fallecimiento del ingeniero Adrián Pereda López, fundador de Grupo Radiorama, una de las redes más importantes de la radiodifusión en México.

Pereda López nació el 8 de septiembre de 1933, en Santa Catarina, Hidalgo, estudió la secundaria y preparatoria en el Instituto Científico y Literario Autónomo de Hidalgo (que antecede a la UAEH). Más tarde estudió en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.

Será recordado por la creación de Radiorama, que además de transmitir radio tiene un componente social, mediante la Fundación “El Árbol de la Esperanza”, que participa en emergencias y apoyos comunitarios.

También promovió la educació, la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo instituyó la presea “Ingeniero Adrián Pereda López” para reconocer a estudiantes distinguidos.