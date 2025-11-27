Fallece Pam Hogg, diseñadora británica que vistió a Kate Moss y a Rihanna

noviembre 27, 2025

La diseñadora escocesa Pam Hogg, figura clave del underground y referente del estilo punk en las pasarelas internacionales, falleció esta semana. La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado difundido en redes sociales.

“La familia Hogg está profundamente triste por anunciar el fallecimiento de nuestra querida Pamela”, se lee en la publicación compartida en su cuenta de Instagram, donde precisan que pasó sus últimas horas “pacíficamente” y rodeada del cariño de amigos y familiares.

Aunque la diseñadora nunca reveló públicamente su edad, varios medios británicos estiman que tenía 66 años. Su familia no detalló la causa de muerte, pero agradeció al personal del St. Joseph Hospice, en Londres, por el “hermoso apoyo” brindado en sus últimos días.

“El espíritu creativo y el cuerpo de trabajo de Pamela tocó la vida de muchas personas de todas las edades y deja un magnífico legado que continuará inspirándonos, trayendo alegría y desafiándonos a vivir más allá de los confines de la convención. Pamela seguirá viviendo en nuestros corazones y mentes”, agregaron.