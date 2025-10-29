Falla eléctrica deja sin luz a varias colonias de Xalapa

octubre 29, 2025

Redacción/Xalapa. Durante la noche de ayer martes 28 de octubre, se registró una falla eléctrica en un transformador, según relataron vecinos de la zona, dicha falla dejó sin luz a almenos 3 colonias de Xalapa: Higueras, Casablanca y Lealtad.

Según comentan los testigos, un transformador comenzó a emitir un fuerte ruido, así mismo lamzaba chispas y al instante la luz se fue en toda la zona. Aunque parecía que volvería luego de unos minutos, pues se restauraba el alumbara, de nuevo cuenta el trasnformador fallaba y se perdía el servicio.

No fue sino luego de una hora, que el servicio se restauró con normalidad. Sin embargo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha comentado ni emitido comunicado al respecto.