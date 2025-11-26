Extrabajadores de ingenio San Nicolás reclaman pagos

noviembre 26, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Un grupo de 14 extrabajadores del Ingenio San Nicolás, ubicado en Cuichapa, exigen que se cumpla finalmente el laudo que ganaron hace más de cinco años.

Los quejosos mantienen una jornada de movilizaciones para que sean respetados sus derechos laborales. La tarde-noche del martes 25 de noviembre protestaron frente a Palacio de Gobierno, sobre la calle Juan de la Luz Enríquez.

Señalaron que desde 2019 la autoridad judicial determinó que su despido fue injustificado, dictaminando que la empresa debía reinstalarlos y pagarles salarios caídos. Sin embargo, denunciaron que hasta la fecha ninguna de estas resoluciones ha sido respetada.

La deuda total que el ingenio mantiene con los 14 obreros asciende a un estimado de 3.5 millones de pesos, correspondiendo a cerca de 250 mil pesos a cada extrabajador.

Pese al fallo judicial, los obreros acusan a la Junta de Conciliación y Arbitraje número 22 de retrasos injustificados, lo que ha «congelado» el trámite.

«Desde hace cuatro años batallamos para que se cumpla la sentencia. La Junta ha pospuesto acuerdos y ha actuado con criterios que favorecen al ingenio,» expresaron los manifestantes, insinuando posibles actos de corrupción entre funcionarios y representantes patronales.

Los extrabajadores recordaron que esta no es la primera ocasión que recurren a las calles para ejercer presión; ya se habían manifestado frente a las oficinas de la Junta en Arco Sur en febrero de este mismo año sin obtener respuesta.

El Ingenio San Nicolás, fundado en 1950, es una factoría con gran tradición en la región cañera, procesando más de un millón de toneladas de caña al año. Los obreros advirtieron que mantendrán sus movilizaciones hasta que las autoridades laborales y el propio ingenio cumplan con lo dictado por la ley.