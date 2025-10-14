EU habría revocado Visas a más de 50 políticos mexicanos

octubre 14, 2025

Este 14 de octubre, la agencia Reuters hizo pública la noticia de que el gobierno estadounidense ha revocado la Visa a más de 50 funcionarios mexicanos, en su mayoría pertenecientes a MORENA, el partido político al que pertenece la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y que gobierna en 24 estados de la República.

Según detalla el portal de noticias británico, la decisión del gobierno estadounidense, encabezado por Donald Trump, es parte de su estrategia en la lucha en contra de los cárteles de droga y sus aliados políticos.

Asimismo, reporta que la revocación de Visas que realiza la actual administración republicana no tiene precedentes, principalmente porque esta medida se realiza en contra de políticos en funciones. Esto, sumado a que el gobierno estadounidense no revela razones, tensa las relaciones diplomáticas con México, su principal socio comercial.

La medida es un golpe para la élite política mexicana, pues algunos funcionarios suelen viajar a la Unión Americana; no obstante, ni Washington ni todos los políticos cuya Visa ha sido revocada han hecho declaraciones al respecto, sólo personajes como la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila.

Es bajo estas acciones que el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, se ha ganado el nombre del “quitavisas”. Sin embargo, México no ha sido el único país con el que se ha “ensañado”, pues también ha revocado este documento a funcionarios de Costa Rica, Brasil y Colombia, como es el caso del mandatario colombiano, Gustavo Petro.