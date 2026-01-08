Estados Unidos redefine el control energético y México enfrenta riesgos: Ramsés Pech

enero 8, 2026

Redacción/Xalapa. El economista y especialista en temas energéticos, Ramsés Pech, advirtió en entrevista para En Contacto que la estrategia energética de Estados Unidos, consolidada desde hace más de 15 años, está reconfigurando el mercado petrolero mundial y colocando a México en una posición vulnerable.

Señaló que el envío de petróleo mexicano a Cuba podría afectar la relación con Estados Unidos rumbo a la renegociación del T-MEC, mientras Pemex enfrenta serias dificultades financieras, obligando a proveedores a aceptar pagos diferidos de hasta ocho años. Además, alertó que una eventual apertura de Venezuela a capital estadounidense convertiría a ese país en un fuerte competidor directo de México en el sector energético.