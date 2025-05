En SLP, Sheinbaum pone en marcha ‘Salud Casa por Casa’

mayo 24, 2025

Anticipa que por los resultados que dará, lo presumirá por ser el programa de prevención en salud más grande e importante del mundo

Carlos Guzmán | Enviado, San Luis Potosí.- Desde la capital potosina, en el arranque de su gira de fin de semana, este sábado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum puso en marcha para todo el programa de Salud Casa por Casa.

En este marco y mostrando junto con una enfermera todo el equipo que traen en su maletín las enviadas de la salud a los hogares de los adultos mayores, la jefa del Estado Mexicano fue amable, peor directa al pedirle a todas y todos loa que se dieron cita en el evento el atender con calidad y calidez a sus pacientes.

Recordando que en varios puntos del país los niños le han pedido el regreso de la comida chatarra y dulces a las escuelas, Sheinbaum reiteró que esto no será así, deriva dos e que si exceso ha hecho que hoy día se tengan cada vez más casos de obesidad así como de diabetes infantil, lo cual es consecuencia del abuso en el consumo de estos productos.

“Me encuentro niños que me dicen ‘Claudia, regresa los dulces a las escuelas y de grande voto por ti’, eso no va a ser, ya que, aunque se pueden consumir dulces, en exceso no, por eso tenemos las escuelas saludables (…) esto y la atención de la salud casa por casa hará que en algunos años podamos presumir que este programa de prevención en salud es el más grande del mundo y veremos sus resultados” anticipó.

Tras presentar el programa en la explanada de la Clínica 45 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en esta capital, la primera mandataria de la nación se dirige al municipio de Villa Hidalgo, donde supervisará los avances de los programas prioritarios para San Luis Potosí, así como el anuncio de construcción de tramo del tren de pasajeros México – Querétaro – Nuevo Laredo.