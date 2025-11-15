“En 2026 a México le va a ir mejor”, asegura Sheinbaum desde Campeche

noviembre 15, 2025

Carlos Guzmán | Enviado, Palizada, Campeche.– En su segundo día de gira por el estado, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que si 2025 ha sido un año favorable para México, 2026 será aún mejor, al asegurar que las bases económicas y sociales construidas durante su administración permitirán un crecimiento sostenido.

Durante la entrega de apoyos #MujeresBienestar en este municipio ribereño, la primera mandataria de la nación destacó que el fortalecimiento educativo es una prioridad nacional y que la inversión en estudiantes “garantiza movilidad social y mejores oportunidades para las nuevas generaciones”.

Acompañada por la gobernadora de Campeche, Layda Sansores San Román, la jefa del Estado Mexicano reiteró que, pese a las fluctuaciones y tensiones de la economía global, México ha logrado sortear con éxito los desafíos externos gracias a una política macroeconómica “responsable, firme y orientada al bienestar”.

A renglón seguido, Sheinbaum Pardo destacó de igual manera la importancia de mantener un gobierno cercano y comprometido con los estados del sur-sureste, región que —dijo— ha recibido un impulso sin precedentes en infraestructura, educación y programas sociales.

Durante su discurso, también expuso que una de las fortalezas actuales del país es que su administración mantiene operaciones comerciales libres de aranceles, una condición que destacó como excepcional en el contexto internacional, especialmente en un escenario marcado por tensiones comerciales durante la era de Donald Trump.

En este sentido, afirmó que el desempeño económico de México ha superado expectativas internacionales, reflejándose en estabilidad financiera, atracción de inversiones y cifras positivas en materia de empleo y exportaciones.

Para finalizar, Sheinbaum añadió también que el compromiso del Gobierno de México es seguir impulsando políticas que garanticen estabilidad para las familias, oportunidades para los jóvenes y apoyo continuo a los sectores productivos del país.

Finalmente, la presidenta aseguró que su administración continuará trabajando de manera coordinada con los gobiernos estatales para que los beneficios del crecimiento económico “se reflejen en cada región, en cada escuela y en cada hogar de México”.