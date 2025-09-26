Empresarios piden intervención de Sheinbaum por apagones en Veracruz puerto

septiembre 26, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Empresarios del puerto de a Veracruz enviaron un oficio a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para solicitarle su intervención ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ya que los apagones continúan en el centro histórico y esto representa una afectación grave para el sector.

Sergio Lois Heredia, presidente del Consejo Metropolitano de Turismo (Cometur), indicó es necesaria de la intervención de la Federación, pues posiblemente se requiere una inversión presupuestal fuerte para solucionar el problema.

“Lo que nos han estado explicando es que la situación debe escalarse hacia allá porque es donde asignan los presupuestos más fuertes, en dado caso de que se tenga que hacer una inversión mayor. Es por eso que se acude a la Ciudad de México para que desde allá se empiecen a tomar cartas en el asunto y si es necesario una corrección mayor que se asignan presupuestos desde las oficinas de ella para que se puedan ejercer en Veracruz, y por eso vamos a tocar esas puertas», expresó.

El oficio con acuse de recibido también fue entregado en las oficinas centrales de Comisión Federal de Electricidad, a la directora general Emilia Esther Calleja Alor, para que la empresa tenga conocimiento de que la Presidenta de la República ya fue informada sobre la situación.

«Están sumados varios empresarios del centro histórico con el tema de los apagones, para solicitar que existan acciones, no solo para remediar temporalmente los apagones sino para saber qué está pasando, cuál es la raíz que está provocando esto y dejen de estar pasando y que se ponga manos a la obra en eso”.

Hace unos días, el presidente del Colegio de Mecánicos y Electricistas de Veracruz, Gustavo Mendoza Barrón, dijo que tenían reportes de apagones que duraban 24 horas en el centro histórico.

Los empresarios lamentaron que la Comisión Federal de Electricidad no aprovechara para modernizar los circuitos eléctricos durante las obras de remodelación que se realizan en el primer cuadro de la ciudad de Veracruz.