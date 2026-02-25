Empresarias del sur de Veracruz, vulnerables ante la extorsión: Mujeres Líderes del Sur

febrero 25, 2026

Ariadna García

Xalapa, Ver.

Mujeres empresarias del sur de Veracruz también enfrentan el delito de extorsión y, aunque no es un problema exclusivo de un género, ellas resultan más vulnerables, afirmó Cecilia Sánchez Ramírez, presidenta del Instituto de Liderazgo e Innovación Social y Desarrollo Territorial Mujeres Líderes del Sur AC.

La representante señaló que la inseguridad que se vive en esta región limita que más mujeres decidan emprender o integrarse al sector empresarial. “Somos sobrevivientes muchas de situaciones de peligro y alto riesgo. Nosotras damos acompañamiento a mujeres que sufren despojos de sus hogares, que viven en violencia doméstica, vicaria y las empresarias sí nos han expresado todo lo que viven en el tema de las extorsiones que no solo tocan a un género o a otro, sino a quienes quieren activar la economía”, expresó.

Explicó que el movimiento trabaja con mujeres del sureste del país y, en Veracruz, en municipios como Coatzacoalcos, Ixhuatlán del Sureste, Cosoleacaque, Minatitlán y Nanchital. Indicó que, aunque las estadísticas reflejan menos mujeres afectadas por extorsión, esto se debe a que su presencia en el sector empresarial aún es menor.

Sánchez Ramírez subrayó que, ante el aumento de mujeres en la población económicamente activa, es indispensable garantizar seguridad y condiciones adecuadas para su desarrollo. “El 37 % de las mujeres ya formamos parte de la población económicamente activa en el país y debemos estar consideradas en la infraestructura. Cada vez que se hace una calle, cada vez que se hace un edificio, algún tipo de infraestructura, debe tener esta perspectiva de género”, afirmó.

Agregó que la participación femenina en puestos directivos sigue siendo baja. “Entre el 4 y 5 % de los puestos directivos son ocupados por mujeres”, dijo, al tiempo que destacó que una mayor presencia de empresarias aporta una visión distinta. “No se trata de ser un género contra otro, sino de contribuir desde nuestra perspectiva”.