Emite PC Municipal Aviso Especial por Frente Frío

noviembre 1, 2025

*Efectos se percibirían desde mañana domingo

Xalapa, Ver.- Ante el ingreso de un nuevo Frente Frío, la Dirección de Protección Civil emitió un Aviso Especial a la población, con el fin de que adopte las medidas preventivas necesarias, ya que los efectos de este evento se sentirían entre el medio día y la tarde del domingo al lunes próximo.

El titular de la dependencia, Enrique Fonseca Martínez, detalló que el Frente Frío generaría un aumento en el potencial de lluvias, tormentas, viento del Norte de moderado a fuerte y descenso de la temperatura.

Esta situación prevalecería hasta el miércoles 5 de noviembre.

Ante ello y el inicio de la temporada de fríos, recomendó abrigarse al amanecer y anochecer, así como cubrir nariz, pecho y boca para evitar enfermedades.

Además, evitar los cambios bruscos de temperatura, exponerse prolongadamente a los rayos solares, cuidar a niños, personas enfermas, de la tercera edad y animales de compañía.

También es importante asegurar objetos que puedan caer, estar pendiente del enramado, árboles y cableado que pueda exponerse o caer, y seguir las recomendaciones de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno.

Agregó que para hoy se prevé cielo despejado durante gran parte del día, con aumento de nublados por la tarde-noche.

Se tendría un ambiente templado a cálido durante el día y frío por la noche, aunque no se descartan lluvias ligeras, neblina y rachas de viento de hasta 35 kilómetros por hora.