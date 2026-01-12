El miércoles le entregarán a Sheinbaum propuesta de Reforma Electoral

enero 12, 2026

Este lunes por la tarde se reúne con Monreal y Adán Augusto

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que será el próximo miércoles cuando la Comisión Presidencial que ella misma designó le entregue formalmente la propuesta de reforma en materia electoral, a partir de la cual el gobierno federal tomará decisiones sobre su contenido y el calendario legislativo para su eventual presentación y aprobación.

“El miércoles. El miércoles es la reunión. Y ahí ya vamos a tomar algunas decisiones que ya les informaremos”, señaló.

Sheinbaum explicó que, una vez recibida la propuesta, se analizarán los elementos centrales de la reforma, así como los tiempos políticos y legislativos para su discusión en el Congreso de la Unión.

En este contexto, la presidenta confirmó que la reunión que sostendrá este lunes por la tarde con legisladores forma parte de los encuentros habituales para revisar la agenda legislativa, pero precisó que en esta ocasión no se abordará a fondo el contenido de la reforma electoral, sino únicamente los plazos y escenarios para su presentación.

“Tenemos una reunión normalmente los lunes para ver la agenda legislativa. Vienen los coordinadores parlamentarios de Morena, otras veces los coordinadores de los partidos aliados, y hablamos de las iniciativas que vamos a enviar o las pendientes”, explicó.

Detalló que en el encuentro se discutirá cuándo tendría que presentarse la reforma electoral y en qué fecha podría aprobarse, considerando distintos escenarios, como hacerlo en 2027 o hasta 2030, así como cuáles serían los elementos más importantes que debería contener el planteamiento.

Sheinbaum también descartó que en esta reunión participe Pablo Gómez o que se entre de lleno en la discusión técnica del proyecto, subrayando que el análisis de fondo comenzará una vez que el comité entregue la propuesta el miércoles.