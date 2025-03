marzo 14, 2025

TEXCOCO, ESTADO DE MÉXICO.- EL Fofo Márquez podría salir de la cárcel “de manera inmediata”, reveló su abogado y explicó las razones.

En enero 2025, Fofo Márquez fue sentenciado a 17 años y seis meses de prisión tras haber sido declarado culpable del delito de feminicidio en grado de tentativa.

Recordemos que en febrero de 2024, el influencer le dio una brutal golpiza a Edith “N”en el estacionamiento de un centro comercial en el Estado de México, luego de un incidente vehicular.

Actualmente, Fofo Márquez se encuentra en el Penal de Texcoco, Estado de México, y tal parece que su caso dará un giro importante.

Los abogados de Fofo Márquez estarían buscando que la autoridad correspondiente reclasifique el delito por el cual fue incriminado y sentenciado, quedando así en libertad.

Su abogado aseguró que las autoridades cometieron un “error” con su sentencia.

De acuerdo con el abogado Víctor Rivera, el influencer podría salir de prisión “de manera inmediata“.

Según sus palabras, la defensa legal de Fofo Márquez estaría planeando interponer un amparo para cambiar el proceso legal del influencer y reducir su sentencia.

“Tienen que interponer un amparo en cuanto a la resolución donde dictan la cantidad de años que fue sentenciado y donde lo generan condenatorio para poder obtener la libertad”.

El representante legal de Fofo Márquez señaló que él considera que el delito por el que fue sentenciado no es correcto.

Destacó que no fue una tentativa de feminicidio, sino lesiones agravadas.

“La clasificación jurídica no es la correcta, no es feminicidio, efectivamente es un delito de lesiones agravadas que no tienen nada que ver con la conducta de feminicidio, y eso es lo que hoy lo tiene en la cárcel”.

No obstante, el abogado acotó que las autoridades decidieron accionar de esta manera por “tener toda la presión social conforme pasaron las cosas”.

Asimismo, recalcó que el Poder Judicial del Estado de México tuvo a bien resolver de esa forma para tener un “punto a favor a nivel de la crítica de las personas”.

Fofo Márquez, sentenciado por tentantiva de feminicidio, podría recuperar su libertad pronto, según su abogado.

El abogado afirmó que, si el amparo que el equipo legal del influencer intentan interponer tiene éxito y el delito es reclasificado, Fofo Márquez podría obtener una reducción significativa en su condena o incluso su libertad inmediata.

No obstante, el proceso podría extenderse por varios años, ya que dependerá de la resolución de los magistrados federales.

“Si se reclasifica el delito, la cantidad de años y la libertad de Fofo Márquez sería de manera inmediata, pero tendría que hacerse en el fuero federal, en el poder judicial de la federación a través de los magistrados”.