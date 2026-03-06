El Bufón 2 llega a cines con una historia de terror ambientada en Halloween

marzo 5, 2026

El género de terror se prepara para un nuevo capítulo de pesadillas con el próximo estreno de The Jester 2 (El Bufón 2), la esperada continuación de la historia creada por Colin Krawchuk. Esta secuela, que llegará a las salas de cine el 19 de marzo, promete elevar la tensión al transformar el arte de la magia en un escenario de muerte, consolidando a su protagonista como un icono del horror contemporáneo que trasciende el formato tradicional del slasher.

El regreso de una fuerza sobrenatural imparable bajo la dirección de Colin Krawchuk

La visión de Krawchuk para esta entrega busca profundizar en la naturaleza del antagonista, dotándolo de capacidades que desafían la lógica humana. Según el director: “El Bufón ya no es solo un asesino con máscara. En esta película queríamos que se sintiera como una fuerza sobrenatural imposible de controlar. La magia aquí es real… y tiene consecuencias”. Con una duración de 87 minutos, la cinta apuesta por una atmósfera envolvente que mezcla la fantasía oscura con efectos prácticos ambiciosos y máscaras rediseñadas para intensificar la experiencia visual.

Un enfrentamiento mortal entre la magia y el terror en la noche de Halloween

La trama se sitúa en la emblemática noche de brujas, donde Max, una joven maga de tan solo 15 años interpretada por Kaitlyn Trentham, se convierte en el objetivo de este ente demoníaco. A diferencia de otros relatos de supervivencia, Max utiliza su propio ingenio y habilidades en la prestidigitación para encarar a un rival que tiene la capacidad de convertir cada truco en una ejecución. En este juego perverso, las ilusiones dejan de ser un espectáculo para transformarse en trampas mortales donde cada salida resulta ser una mentira.

Elenco y producción de alto nivel para consolidar una pesadilla cinematográfica inolvidable

El duelo psicológico y estratégico entre Max y El Bufón cuenta con el respaldo de un reparto sólido, incluyendo las actuaciones de Michael Sheffield, Jessica Ambuehl y Dingani Beza. Bajo la producción de Patrick Ewald, Cole Payne y Jake Heineke, la película busca superar a su predecesora mediante una estética estilizada y profundamente inquietante. El resultado es una obra claustrofóbica que advierte a su audiencia con una premisa final perturbadora: Sonríe… él ya conoce tu final.