Ejecutivo de Campbell’s despedido por declarar que venden “para gente pobre”

noviembre 28, 2025

La empresa Campbell’s removió de su cargo a Martin Bally, vicepresidente de tecnología de la información, después de que se difundió una grabación en la que presuntamente descalificó los productos de la compañía y lanzó comentarios discriminatorios.

El audio apareció como parte de una demanda laboral interpuesta por un exempleado y generó una reacción inmediata dentro de la firma, que decidió concluir la relación laboral con el directivo. La grabación, divulgada por un medio local de Detroit, muestra a un hombre que critica la calidad de los alimentos y utiliza expresiones ofensivas para referirse a los consumidores.

Según el material difundido, la voz atribuida a Bally cuestiona la composición de algunas sopas y asegura que no las consume por considerarlas poco saludables.

También menciona ingredientes “bioingenierizados” y hace referencias a procesos que, de acuerdo con Campbell’s, no ocurren en la elaboración de sus productos. Tras revisar el contenido, la compañía determinó que el directivo incumplió los estándares internos y anunció su salida.

El documento legal fue presentado por Robert Garza, exempleado que sostiene que se reunió con Bally en noviembre de 2024 para hablar sobre un ajuste salarial. Según la demanda, durante esa conversación el ejecutivo describió los alimentos de la marca como productos para “gente pobre”, además de calificarlos como altamente procesados.

Garza señala que el directivo también hizo comentarios racistas sobre trabajadores indios y afirmó que acudía a la oficina después de consumir comestibles de marihuana. Sostiene que llevó estas inquietudes a su supervisor y que, posteriormente, la empresa lo despidió.

El abogado de Garza aseguró que su cliente buscó alertar sobre una conducta inapropiada y consideró injustificado que la compañía prescindiera de él tras denunciar los hechos. La grabación incluida en el expediente se convirtió en un elemento central del caso y motivó la reacción corporativa más reciente.

Campbell’s emitió un comunicado en el que calificó de vulgares y ofensivas las expresiones atribuidas a Bally. La empresa se disculpó con los consumidores y afirmó que ese comportamiento contradice sus valores y la cultura organizacional. También aclaró que el directivo dejó de trabajar en la firma y señaló que Garza no informó sobre la grabación antes de hacerla pública.

La compañía defendió la calidad de su pollo, destacó que proviene de proveedores estadounidenses certificados y subrayó que todas sus sopas se elaboran con carne libre de antibióticos. Campbell’s rechazó cualquier afirmación que cuestione estos estándares e insistió en que sus insumos cumplen regulaciones federales. En su demanda, Garza busca una compensación económica tanto de la empresa como del exdirectivo y del supervisor que continúa en la organización.