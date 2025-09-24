Édgar Amador desmiente alza de impuestos para 2026

septiembre 24, 2025

Pide a legisladores aprobar la nueva Ley Aduanera y Código Fiscal

Ramírez Cuéllar va por el 3% o más de crecimiento para 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- En el marco de la Glosa del primer informe de gobierno de la presidenta Sheinbaum, el secretario de Hacienda, Edgar Amador Zamora, refutó las críticas de la oposición y aseguró que no habrá aumento de impuestos.

En su comparecencia en el pleno de San Lázaro, el economista dijo que, por el contrario se va a ir contra los evasores de impuestos, como lo son las ‘factureras’ .

“Porque no vamos a subir los impuestos, no les vamos a dar el gusto, tenemos que hacer nuestro trabajo primero. Creo que no tenemos derecho a tocar los impuestos si primero hay factureras allá afuera, personas en el sector aduanero que están evadiendo impuestos de comercio exterior”. Citó.

Por esta razón, hizo un llamado a los diputados, tanto del partido en el poder como de la oposición, a que le ayuden, aprobando las reformas a la Ley Aduanera y al Código Fiscal, para que Hacienda tenga mayores facultades de recaudación.

Tras esta cita con los legisladores, el íntegrante de la comisión de Hacienda, Alfonso Ramírez Cuéllar , reveló que habrán de realizarse asambleas nacionales con todas las cámaras empresariales a fin de llegar del 20 al 30% del Producto Bruto de inversión pública y privada de nacerá conjunta .

“El objetivo, finalizó, es tener para 2036 más del 3% de crecimiento en la economía nacional”.