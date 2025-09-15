Duplantis rompe su 14vo récord mundial con un salto de 6.30 metros

septiembre 15, 2025

Armand Duplantis, reconocido atleta especializado en el salto de pértiga, ha vuelto a llevarse los titulares después llevarse la presea dorada en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025, celebrado en Tokio, y romper el récord al superar la barra de 6.30 metros.

Esta es la 14ta ocasión que Duplantis rompe un récord mundial, el anterior récord lo ostentaba él mismo tras su actuación en el Gran Premio de Atletismo de Hungría 2025, cuando el joven deportista realizó un salto de 6.29 metros.

“Supongo que no hay un límite para mí. Quizá sea yo quien descubra cuál es realmente el límite en el salto con pértiga. Ya miro hacia los 6.40 metros, esa es una nueva barrera, un nuevo capítulo”, proclamó el ahora campeón mundial en salto de pértiga.

Por otro lado, en la categoría en salto de pértiga del Mundial de Atletismo, la medalla de plata fue para el griego Emmanouil Karalis, mientras que el australiano Kurtis Marschall de Australia se quedó con la medalla de bronce.

Debido a tan excelente rendimiento en el Campeonato Mundial de Atletismo, el atleta sueco, aunque nacido en Estados Unidos, se embolsa 70 mil dólares por su victoria y 100 mil dólares por volver a romper el récord mundial.