DT de Boca Juniors, internado con pronóstico de salud reservado

octubre 7, 2025

El fútbol sudamericano se unió en mensajes de apoyo luego de que este lunes Boca Juniors informara que su director técnico, Miguel Ángel Russo, se encuentra internado en su casa con pronóstico reservado. Todavía se desconoce el estado exacto de salud y si podrá seguir al mando del equipo xeinense.

El DT, de 69 años de edad, ha tenido constantes licencias médicas desde 2017, periodo en el que fue diagnosticado con cáncer de próstata y de vejiga.

A pesar de su situación, el cuerpo técnico, al mando de su auxiliar, Claudio Úbeda, han realizado constantes visitas al domicilio de Russo para motivarlo, platicar del equipo y darle el apoyo que él siempre les demostró. De igual manera, los líderes del equipo habían organizado ir a la casa de su entrenador, pero por órdenes médicas no se concretó.

Sin embargo, tras la victoria del domingo de 5 por 0 a Newell´s, el capitán del equipo, Leandro Paredes, se mostró consternado por la salud de Miguel: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza“, dijo después del partido.

La Liga Profesional y otros equipos de sudamérica también han mandado mensajes de apoyo. El impacto del entrenador en el deporte ha sido muy fuerte, ya que desde los noventas ha ganado al menos un título en cada década, tanto en su natal Argentina, como en otros países.

A la espera de un pronóstico favorable y con atención médica desde su hogar, Russo sigue de cerca al azul y oro, en su tercera etapa en el club de su vida, el Club Atlético Boca Juniors.