Drake Bell responde a declaraciones de Mariana Botas sobre su encuentro

agosto 16, 2025

Drake Bell ha respondido a las declaraciones de Mariana Botas, quien afirmó haber tenido un encuentro romántico con él en un antro. La actriz, actualmente en “La casa de los famosos México”, describió la experiencia como un sueño, pero Bell no recuerda dicho evento.

Durante el programa “Hoy”, la conductora Galilea Montijo reveló que Bell amenazó con demandar si no se eliminaban los clips donde Botas hablaba de él. “Resulta que el niño Bell habló muy enojado amenazando que si no bajaban todos los clips de Mariana Botas iba a haber una demanda”, comentó Montijo.

A pesar de la amenaza, Bell bromeó frente a las cámaras sobre el encuentro, diciendo que no recuerda los besos porque “¡era una noche de antro!”. Sin embargo, su respuesta no fue bien recibida en redes sociales, donde muchos criticaron su actitud hacia Botas.

Los comentarios de Bell generaron reacciones mixtas. Algunos usuarios defendieron su derecho a no recordar el evento, mientras que otros lo acusaron de hacer quedar a Botas en ridículo. La situación ha suscitado un debate sobre la forma en que se manejan las relaciones y recuerdos en el ámbito público.

Este incidente resalta la complejidad de las interacciones en el mundo del entretenimiento, donde las declaraciones pueden tener repercusiones significativas en la percepción pública de los involucrados.