Diputados locales realizarán entrevistas a aspirantes a la presidencia de CEDH

enero 2, 2026

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Del 2 al 15 de enero, diputados locales realizarán las entrevistas a las 12 personas aspirantes a ocupar la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).

De acuerdo con el calendario establecido en la convocatoria emitida por el Poder Legislativo, la Comisión Permanente de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables del Congreso del Estado deberá dar a conocer el calendario específico de entrevistas para las personas registradas.

La convocatoria para la selección de la o el titular de la CEDH, correspondiente al periodo del 29 de enero de 2026 al 28 de enero de 2031, fue emitida en el mes de diciembre. Hasta el 31 de diciembre, la comisión legislativa recibió cartas de apoyo a favor de las y los aspirantes.

Las personas inscritas en el proceso son:

David Quitano Díaz

Hugo Castillo Ortega

Minerva Regina Pérez López

Manuel Galeana Morales

Félix Manuel Méndez García

Eduardo Antonio Aparicio Sarquis

Diego Iván Zavaleta García

Jaime Ronzón Ortiz

Juan David Ovando Aguilar

María Andrea García Zavaleta

Gerardo Veneroso Barrientos

María Guadalupe Arguelles Lozano

Las entrevistas a las tres mujeres y nueve hombres se llevarán a cabo del 2 al 15 de enero, en horarios definidos conforme al orden cronológico de registro, y se realizarán en la sala de sesiones “Venustiano Carranza” del Palacio Legislativo.

Una vez concluidas las entrevistas, la Comisión Legislativa contará con un plazo no mayor a siete días para integrar la terna que será sometida a votación del Pleno del Congreso para la elección de la o el presidente de la CEDH.

En caso de que ninguna de las personas integrantes de la terna obtenga el voto de las dos terceras partes de las y los diputados, la Comisión deberá emitir una nueva terna en un plazo de cinco días, en la que no podrán participar quienes hayan sido propuestos originalmente.