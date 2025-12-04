Detienen a sospechoso de intento de ataque con bombas en Washington D. C.

diciembre 4, 2025

El FBI detuvo este jueves a Brian Cole Jr., un hombre de Virginia, por su presunta participación en un intento de ataque con bombas caseras contra las sedes del Partido Republicano y del Demócrata en Washington D. C., la noche antes del asalto al Capitolio en enero de 2021.

La fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, informó que Cole fue acusado de usar un artefacto explosivo y que se espera que comparezca ante los tribunales este mismo día. Destacó que la detención se logró gracias a un trabajo policial y fiscal meticuloso, sin nuevas pistas ni testigos.

La investigación continúa y se están ejecutando otras órdenes de allanamiento; las autoridades advirtieron que podrían presentar más cargos contra Cole. Las bombas, que fueron desactivadas, no causaron heridos, pero el FBI confirmó que ambas podrían haber sido letales.

La entonces vicepresidenta electa Kamala Harris se encontraba dentro de la sede demócrata y fue evacuada de inmediato. El ataque al Capitolio ocurrió el 6 de enero de 2021, cuando seguidores de Donald Trump intentaron impedir la ratificación de la victoria electoral de Joe Biden.

En los disturbios murieron cinco personas y hubo alrededor de 100 heridos. Cerca de mil 500 personas fueron acusadas o condenadas por su participación en el asalto, pero Trump las indultó tras regresar al poder en enero de este año.