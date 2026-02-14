Desmienten multa millonaria contra Bad Bunny por show en el Super Bowl

febrero 13, 2026

Redacción.- Luego de que en redes sociales circulara la versión de que Bad Bunny habría sido multado con 10 millones de dólares por su espectáculo de medio tiempo en el Super Bowl LX, diversos medios internacionales y verificadores de datos han confirmado que dicha información es falsa.

La controversia comenzó tras críticas de legisladores republicanos en Estados Unidos, quienes solicitaron revisar el contenido de la presentación por considerarlo “indecente” o “inapropiado” para una transmisión televisiva de alcance nacional. Algunos congresistas enviaron cartas a la Federal Communications Commission (FCC) pidiendo analizar si el espectáculo violó normas de contenido.

Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna multa oficial ni procedimiento sancionatorio confirmado contra el artista puertorriqueño. La FCC no ha emitido comunicado alguno anunciando sanciones económicas, y tampoco la NFL ni la cadena transmisora han informado medidas disciplinarias.

El rumor tomó fuerza en plataformas digitales donde se afirmaba que la supuesta sanción ya había sido impuesta, pero fact-checkers y medios especializados aclararon que se trata de información sin sustento documental.

La polémica se centra principalmente en el contenido de algunas canciones, elementos visuales del espectáculo y el uso predominante del idioma español en uno de los eventos deportivos más vistos del mundo. No obstante, la situación se mantiene en el terreno del debate político y cultural, sin consecuencias legales hasta ahora.

De esta manera, la versión de una multa millonaria contra Bad Bunny queda descartada, al menos hasta que exista algún pronunciamiento oficial por parte de las autoridades competentes.