Desmiente Sheinbaum fotografía donde supuestamente encabezó operativo en Sinaloa

mayo 15, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras circular ayer en redes sociales de una fotografía donde en un supuesto operativo en Sinaloa encabeza un agencia norteamericana y al menos dos de sus agentes en desmantelamiento de laboratorios del narcotráfico, este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum desmintió la misma.

Reiterando que esta imagen no corresponde a la situación actual, indicó que esta es derivado de que “a mucha agencias no les gusta que ya no puedan hacer operativos como en la época de Felipe Calderón”.

La presidenta Claudia Sheinbaum, desmintió que agentes de Estados Unidos realicen operaciones en México, concretamente en Sinaloa.

“Es falsa, y esa fotografía que sale en primera plana de La Jornada no corresponde a ninguna operación en México… Pero, no corresponde. Desde hace muchos años, desde que estuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador y a la fecha, no participan ni coordinando ni elementos de alguna agencia en algún operativo en nuestro territorio”, aclaró.

Sheinbaum Pardo se refirió a las imágenes publicadas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos. (ICE, por sus siglas en inglés), y que fueron replicadas por la embajada de Estados Unidos en México, en donde se detalla que agentes estadounidenses lideraron una operación en Sinaloa para desmantelar tres laboratorios clandestinos.

“Entonces, esa fotografía que se está viendo, ¿de dónde salió esa fotografía primero? Si hay elementos de otro país, de Estados Unidos, de alguna agencia, y segundo, esa fotografía, ¿a qué corresponde? Pero no es una fotografía que corresponda a lo que viene ahí en esa publicación”, refirió.

“No hay subordinación, ni participación de elementos de alguna agencia de Estados Unidos en algún operativo (en México). Y eso es a lo que me refería ayer, que cambiaron las cosas, antes era muy distinto.

“Durante los periodos, o durante el periodo neoliberal, de los gobiernos del neoliberalismo, y particularmente en la época de Calderón, se abrió la posibilidad de que se entrara, a que operaran las propias agencias en los operativos, eso desde que llegó el presidente López Obrador ya no ocurrió”, recordó.

A renglón seguido, la primera mandataria de la nación reiteró que “a Estados Unidos no le gusta o a las agencias en particular que no puedan entrar como entraban antes, ellos quisieran seguir operando como en el periodo del neoliberalismo, en el periodo de Calderón. Es decir, desde que llegó la 4T la relación con Estados Unidos y sus agencias es distinta”, apuntó.

Advirtió que no se permitirá una violación a la soberanía de México y que no se dejarán presionar por Estados Unidos.

“Nosotros no vamos a permitir la violación a nuestra soberanía, eso es todo. Es una relación de respeto que hasta ahora se ha mantenido con el presidente Trump. Que el pueblo de México sepa que esa fotografía no corresponde a lo que dice el texto.”, insistió.

“Presión no (por parte de E.U.), nosotros tenemos muy claros nuestros principios, lo que representa la ley y nuestro mandato popular. Entonces no hay presión, sencillamente si es importante que el pueblo de México siempre sepa esto, y que bajo ninguna circunstancia se va a permitir el injerencismo o la violación a nuestra soberanía”, concluyó.