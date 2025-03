Desmiente Humphrey que funcionarios del INE vayan a hacer cómputo de elección judicial

marzo 7, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Tras las voces que han indicado que no serán ciudadanos sino funcionarios del Instituto Nacional Electoral (INE), quienes harán el cómputo de la elección judicial de este 1 de junio, lo cual implicaría una “regresión” de más de 30 años en materia de democracia, este viernes la consejera del organismo, Carla Humphrey Jordan, desmintió esta versión.

A pregunta expresa tras la presentación de la urna conmemorativa 2014 – 2025, en el marco del Día Internacional de la Mujer, Humphrey Jordán fue directa al desmentir esta afirmación, la cual consideró totalmente alejada de la realidad.

“No, eso es totalmente falso, son ciudadanas y ciudadanos los que van a hacer el cómputo de la elección; ¿Qué pasa cuando el INE entra en el proceso electoral?, los consejos locales se conforman por nuestro vocal como presidente de ese consejo, y para esa elección se nombran ciudadanas y ciudadanos como consejeros electorales, son consejeros ciudadanos, no dejan sus trabajos, no dejan sus labores, tienen una serie de requisitos muy importantes, pero siguen siendo ciudadanos, cuando termina el proceso, vuelven a hacer sus actividades y ya no son consejeros; entonces, esto de decir que ciudadanos no harán el cómputo, no lo harán en las propias casillas, peros sí en los consejos, porque son ciudadanos, quienes integran estos consejos distritales.

A renglón seguido, la funcionaria recordó que este punto no fue propuesto por el INE, sino por los legisladores, tras la reforma que se hizo a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).

“Este es un mensaje muy importante que tenemos que dar; 1.- Esta determinación no la tomó el Instituto Nacional Electoral, viene en la reforma a la LGIPE; y 2.- ¿Quiénes integran las consejerías electorales, los consejos distritales?, son ciudadanas y ciudadanos que son nombradas para esos procesos electorales como consejeros, no son funcionarios que trabajen de tiempo completo para el Instituto Nacional Electoral, y creo que es importante decirlo, que la ciudadanía no pierde ese control, también las ciudadanas y ciudadanos pueden atender estos cómputos, vigilar estos cómputos, si sin observadoras y observadores electorales, ahora no hay participación de partidos políticos, por ello, los medios sin una gran vía para invitar a la ciudadanía para registrarse como observadores electorales para este proceso”, abundó.