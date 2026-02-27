Desmantelan puntos de venta de drogas en Holbox y Cozumel

febrero 27, 2026

En operativos simultáneos, elementos de la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR) y El Ejército Mexicano desmantelaron puntos de venta de drogas en las islas de Holbox y Cozumel, dos de los principales destinos turísticos de Quintana Roo, como parte de acciones coordinadas contra el narcomenudeo.

En Holbox, municipio de Lázaro Cárdenas, el contingente integrado por unos 100 efectivos federales desembarcó para dirigirse a puntos previamente señalados; puntos de venta de drogas que llevaban mucho tiempo operando en la isla, incluso, amedrentando a los lugareños, quienes ya no se sentían seguros en ese sitio.

⇒ En varios puntos fueron hallados diversos tipos de droga, los cuales fueron confiscados, además, de asegurar los inmuebles.

En la isla de Cozumel, otro contingente de efectivos federales realizó diligencias en distintos domicilios vinculados con la venta de narcóticos, capturando a la pareja sentimental de un líder de una célula delictiva. En el sitio, las autoridades aseguraron cientos de dosis de drogas conocidas como cocaína y cristal.

⇒ La mujer fue trasladada vía ferry hacia Playa del Carmen y luego, vía carretera, a Cancún, en donde fue puesta a disposición del Ministerio Público Federal para las indagaciones correspondientes.

En reiteradas ocasiones, colectivos de madres buscadoras han denunciado que puntos de venta de droga son ampliamente conocidos por la población en diversos sitios de Quintana Roo, los cuales operan al margen de la ley durante todo los días, sin ser detectados por las autoridades competentes.