Designan a Tomasa Alemán titular de la Contraloría Interna del Poder Legislativo

octubre 6, 2025

• Obtuvo la mayoría de votos de la terna integrada también por los ciudadanos Óscar López Herrera y Jaime Antonio Mendoza

Miranda.Xalapa, Ver., 06 de octubre de 2025.- El Pleno de la LXVII Legislatura, con fundamento en el Artículo 67 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Veracruz, designó a la ciudadana Tomasa Alemán Rogel titular de la Contraloría Interna del Poder Legislativo del Estado, para un periodo de cinco años.

Durante los trabajos de la quinta sesión ordinaria, la Mesa Directiva, presidida por la diputada Naomi Edith Gómez Santos instruyó la lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), que contenía la terna integrada por la ciudadana Tomasa Alemán Rogel y por los ciudadanos Óscar López Herrera y Jaime Antonio Mendoza Miranda, y posteriormente la apertura del tablero de votación.

La ciudadana Tomasa Alemán, tras recibir la mayoría de votos fue recibida y acompañada al Pleno para la protesta de ley correspondiente por los diputados Esteban Bautista Hernández, presidente de la Jucopo; Carlos Marcelo Ruiz Sánchez y Ramón Díaz Ávila y por las diputadas Montserrat Ortega Ruiz y Luz Alicia Delfín Rodríguez.

El Acuerdo de la Jucopo expone como antecedentes la emisión de la convocatoria, el registro de nueve personas, la verificación del cumplimiento de los requisitos y las entrevistas realizadas por la Comisión Permanente de Vigilancia.

De igual manera, destaca la importancia de la función de los Órganos Internos de Control en diversas materias, principalmente en el combate a la corrupción y en lo concerniente a la revisión del ingreso, egreso, manejo, custodia y aplicación de recursos públicos.#-