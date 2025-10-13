Deshielo antártico expone contaminantes atrapados en el hielo

octubre 13, 2025

La crisis climática está provocando un deshielo acelerado en la Antártida que libera contaminantes orgánicos persistentes (COPs) atrapados durante décadas en el hielo. Estos compuestos, incluidos pesticidas y bifenilos policlorados prohibidos por el Convenio de Estocolmo desde los años noventa, vuelven al entorno marino y atmosférico conforme los glaciares retroceden.

Los COPs llegaron al continente antártico impulsados por corrientes atmosféricas y se acumularon en capas de hielo alrededor de la bahía Flandes, próximo a varias estaciones científicas. Ahora, al derretirse ese hielo, estos tóxicos retornan directamente a la cadena alimenticia marina, poniendo en riesgo la fauna que depende de un ecosistema extremadamente frágil.

Más de 450 científicos reunidos en la Conferencia Australiana de Investigación Antártica alertan sobre cambios sin precedentes en los ecosistemas terrestres y marinos. Instan areforzar convenios internacionales, combinar la reducción de emisiones con protocolos de monitoreo de contaminantes y diseñar estrategias de descontaminación en territorios remotos antes de que la huella tóxica se extienda irremediablemente.