Denuncian a un «falso líder» del SEDTE: usurpa cargo sindical

octubre 9, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Una fuerte controversia sacude al magisterio veracruzano tras la denuncia pública contra José Luis Cid González, quien presuntamente se ostenta de manera ilegal como Secretario General del Sindicato en Defensa de los Derechos de los Trabajadores de la Educación (SEDTE).

Se le acusa de sorprender y confundir a autoridades, incluida la secretaria de Educación de Veracruz (SEV), Claudia Tello Espinosa, para obtener beneficios personales.

De acuerdo con un comunicado difundido entre el magisterio y líderes sindicales, Cid González ha utilizado esta supuesta representación para conseguir reuniones de alto nivel. Una de ellas, efectuada el pasado 30 de julio, lo llevó a la oficina de la titular de la SEV, un encuentro que fue documentado con una fotografía publicada en la red social oficial de la dependencia.

El texto de la denuncia señala que Cid González se hizo acompañar de supuestos miembros del Consorcio Clavijero y del SEDTE para «dialogar sobre avances y proyectos por la educación de Veracruz,» un hecho que pone en entredicho la seriedad de estos acercamientos.

El documento cuestiona la legitimidad de Cid González al señalar que no cumple con los requisitos mínimos para ser dirigente magisterial.

Actualmente, funge como titular de una jefatura en la delegación estatal del ISSSTE, lo cual, legalmente, lo descalifica para dirigir un sindicato de empleados de la Secretaría de Educación de Veracruz. La ley y los estatutos sindicales exigen la calidad de «trabajador» de la dependencia para afiliarse y ocupar cargos directivos.

La denuncia subraya que el verdadero Secretario General del SEDTE —quien posee el registro y la toma de nota del sindicato ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECyA)— brilla por su ausencia en estos encuentros oficiales, mientras el presunto usurpador es quien aparece en las fotografías y negociaciones.

La denuncia menciona que José Luis Cid González afirma contar con el respaldo del diputado federal Eleazar Guerrero Pérez, señalando que el falso líder «sacó raja política» de su incursión en la organización Unidos Todos, para luego presentarse como dirigente sindical.

Además de los beneficios personales inmediatos, se le acusa de seguir haciendo proselitismo con miras a las elecciones de 2027, invitando a gente a apoyarlo a través de «promesas vacías».

Finalmente, los denunciantes hicieron un llamado a las autoridades educativas, incluyendo a la doctora Tello Espinoza, para que dejen de atender a estas organizaciones irregulares y exijan a Cid González exhibir públicamente el registro y toma de nota que respalde su supuesta secretaría general, a fin de no restarle seriedad a la dependencia.