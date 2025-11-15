Delegado del INE, Josué Cervantes inició proceso de retiro voluntario

noviembre 15, 2025

Desde el lunes 17 de noviembre inicia su licencia prejubilatoria; se tendrá que nombrar a un encargado de despacho

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Josué Cervantes Martínez, Vocal Ejecutivo de la Junta Local del INE en Veracruz, confirmó que se inscribió en el Programa Nacional de Retiro Voluntario, por lo que a partir del 17 de noviembre iniciará una licencia prejubilatoria mientras define si concluye su trayectoria institucional.

El funcionario electoral, con 31 años en el Servicio Profesional Electoral Nacional, refirió que será hasta el mes de enero del 2026 cuando se defina su situación laboral.

“El Instituto abrió un programa nacional de retiro voluntario para quienes quisieran tomar esta decisión. Me inscribí, estoy en el procedimiento, aunque todavía podría desistirme en un momento dado”, explicó en entrevista.

Recordó que en 2022 participó en un programa similar, pero al final decidió no continuar. “Si las cosas continúan como hasta ahora, según mis planes, todo apunta a que sí me voy. Ya es hora de descansar un poco”, dijo.

La licencia prejubilatoria contempla 45 días con goce de sueldo, periodo en el cual el funcionario podrá desistirse o confirmar su retiro definitivo. Durante ese lapso, quedará formalmente separado de sus funciones.

“A partir del 17 ya estaría disfrutando de esta licencia; sigo siendo vocal ejecutivo con licencia hasta el 31 de diciembre, por eso en este proceso aún podría cambiar de decisión”, explicó.

Con su separación temporal, corresponderá a la Presidencia de la Secretaría Ejecutiva del INE definir quién quedará al frente de la Junta Local. Cervantes señaló que lo más probable es que se nombre un encargado del despacho.

“Creería que difícilmente una entidad como Veracruz se quedaría sin alguien al frente, dadas las tareas que están en curso”, afirmó.

Detalló que la autoridad central puede optar por un encargo temporal, un cambio de adscripción de otra vocalía ejecutiva local o, en su momento, convocar a concurso público.

Cervantes Martínez hizo un recuento de su trayectoria profesional que inició en 1993. “Han sido 31 años dentro del Servicio Profesional Electoral Nacional. Inicié como vocal secretario distrital; al año fui vocal ejecutivo distrital, y después concursé para vocal ejecutivo local”, relató.

Ocupó este cargo en Colima, Nayarit y Veracruz, además de comisiones en la Ciudad de México —entonces Distrito Federal— y Sinaloa. Desde 2016 volvió a Veracruz, donde ha permanecido los últimos nueve años y medio.