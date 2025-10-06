Defensores públicos brindan un servicio de calidad: Elia Méndez y Héctor Hugo Covarruvias

octubre 6, 2025

Redacción/Xalapa. Entrevista con Elia Elizabeth Mendez, asesor jurídico y el Dr. Héctor Hugo Covarrubias Flores El tema a tratar es el de el trabajo que se hace en la Defensoría Pública Federal. La intención es informar a la gente que los “defensores de oficio” (como comúnmente se les conoce) brindan un servicio profesional, ya que la gente cree que por ser gratuito no es de buena calidad.

Igualmente hacerles saber que tenemos asesores jurídicos en materia mixta y laboral. Los de materia mixta llevan asuntos civiles, fiscales y administrativos, en materia federal, pero reciben a todas las

personas que tienen problemas legales para darles mínimo una orientación.

Y finalmente están los asesores laborales que son quienes llevan asuntos de despidos injustificados federales.