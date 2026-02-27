Curiel de Icaza exige a Casa Millon suspender la subasta de piezas prehispánicas en París

febrero 26, 2026

La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, ha hecho una exigencia pública a la Casa Millon por la subasta agendada para el 27 de febrero, titulada “Les Empires de Lumière”, en la cual se pretende vender alrededor de 40 piezas de la cultura mexicana prehispánica, en la ciudad de París, Francia.

Esto fue dado a conocer a través de una publicación en las redes sociales de la funcionaria, donde, además de exigir la suspensión de esta subasta, presentaba una carta dirigida a la Casa Millon, en nombre del Gobierno de México, en donde expresaba expreso la “rotunda desaprobación y rechazo a la venta de piezas que forman parte del patrimonio cultural de México.”

Ante ello, la titular de Cultura señaló que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) realizó un dictamen en materia de arqueología a partir del catálogo de la subasta promovida en línea y determinó que 40 de los objetos anunciados constituyen bienes arqueológicos e históricos que forman parte del patrimonio cultural de la Nación mexicana, conforme a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos.

Entre los bienes arqueológicos expuestos en el mercado de arte Druot, por la Casa Millon, se encuentran figuras procedentes de comunidades prehispánicas que se asentaron en Guanajuato, Tlatilco, Jalisco, Veracruz, Guerrero y Colima. Asimismo, se presume que estas piezas corresponden a las culturas chontal, olmeca, entre otras, además de pertenecer al periodo preclásico tardío y clásico temprano, en su mayoría.

¿Qué exige la titular de Cultura a la Casa Millon?

Después de haber recibido el dictamen por parte de la INAH, que confirma la existencia de piezas prehispánicas mexicanas y que serían subastadas en París, la secretaria de Cultura del Gobierno declaró que dichos bienes eran propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, con su exportación prohibida desde 1827, por lo que su presencia fuera del territorio nacional deriva de una extracción ilícita.

En este sentido, hizo un llamado a detener el ofrecimiento y venta de dichas piezas, en consideración de que representan un legado invaluable de las culturas ancestrales y de la historia nacional: “Se trata de vestigios que integran el patrimonio histórico y cultural de nuestro país y que constituyen la memoria de los pueblos originarios”, destacó la mandataria.

Asimismo, afirmó que ya han dado inicio los procedimientos jurisdiccionales correspondientes ante las autoridades pertinentes con relación a este anuncio de venta, con el objetivo de que las piezas regresen a territorio mexicano por los canales diplomáticos y legales oficiales, a fin de proteger y velar por el respeto al patrimonio cultural del país.

Busto expuesto en la galería Drouot, originario de Veracruz, México, 450-700 d.C.

Curiel de Icaza reiteró que México seguirá trabajando por la protección del patrimonio cultural y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, exhortando así a la Casa Millon “a reflexionar sobre los códigos éticos y morales que deben regir la comercialización de bienes culturales expoliados, práctica que contribuye al despojo cultural y atenta contra la memoria de los pueblos.”

Finalmente, invitó a la casa de subastas francesa, a “sumarse a la salvaguarda del patrimonio cultural evitando este tipo de ventas, que atentan no solo contra el patrimonio de México, sino también contra el patrimonio cultural de la humanidad.”