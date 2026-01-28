¿Cuáles son los síntomas del Nipah, virus que puso en alerta a la India?
enero 27, 2026
El virus Nipah se volvió tendencia en redes sociales, luego de que emitiera unaalerta epidemiológica tras confirmarse un brote de este este virus en la India, en donde se ha puesto en vigilancia a 190 personas. Puede ser mortal, mientras su contagio se da de diferentes maneras, aunque el principal portador son los murciélagos.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como de máxima prioridad a este virus, debido a su alta tasa de mortalidad, la cual puede variar entre 40 y 75 por ciento, según la rapidez en la detección y la atención médica. Entre los casos detectados se encuentran profesionales del sector salud.
⇒ El virus Nipah es una enfermedad zoonótica identificada por primera vez a finales de los años noventa en el sudeste asiático. Su denominación proviene de una localidad de Malasia, donde se documentaron los primeros contagios humanos asociados al contacto con animales infectados.
Imagen
En la fase inicial, las personas infectadas con el virus Nipah pueden experimentar algunos síntomas como:
- Fiebre
- Dolor de cabeza persistente
- Dolores musculares
- Náuseas y vómitos
- Irritación de garganta
Sin embargo, conforme avanza la enfermedad, pueden aparecer manifestaciones más severas, como:
- Somnolencia extrema
- Confusión o pérdida de la consciencia
- Alteraciones neurológicas, relacionadas con encefalitis
- Neumonía
- Complicaciones respiratorias agudas
Este virus tiene como reservorio natural a los murciélagos, en cuyos fluidos corporales puede encontrarse el patógeno. La transmisión a humanos puede ocurrir por contacto directo con animales infectados, consumo de alimentos contaminados o exposición a superficies y objetos que transportan el Nipah.
Actualmente, no hay una vacuna ni un tratamiento antiviral específico contra el virus Nipah. El manejo de los casos se basa en la atención médica de soporte, mientras continúan los esfuerzos de investigación internacional encabezados por la OMS.