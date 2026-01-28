¿Cuáles son los síntomas del Nipah, virus que puso en alerta a la India?

enero 27, 2026

El virus Nipah se volvió tendencia en redes sociales, luego de que emitiera unaalerta epidemiológica tras confirmarse un brote de este este virus en la India, en donde se ha puesto en vigilancia a 190 personas. Puede ser mortal, mientras su contagio se da de diferentes maneras, aunque el principal portador son los murciélagos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) clasifica como de máxima prioridad a este virus, debido a su alta tasa de mortalidad, la cual puede variar entre 40 y 75 por ciento, según la rapidez en la detección y la atención médica. Entre los casos detectados se encuentran profesionales del sector salud.

⇒ El virus Nipah es una enfermedad zoonótica identificada por primera vez a finales de los años noventa en el sudeste asiático. Su denominación proviene de una localidad de Malasia, donde se documentaron los primeros contagios humanos asociados al contacto con animales infectados.

Imagen

En la fase inicial, las personas infectadas con el virus Nipah pueden experimentar algunos síntomas como:

Fiebre

Dolor de cabeza persistente

Dolores musculares

Náuseas y vómitos

Irritación de garganta

Sin embargo, conforme avanza la enfermedad, pueden aparecer manifestaciones más severas, como:

Somnolencia extrema

Confusión o pérdida de la consciencia

Alteraciones neurológicas, relacionadas con encefalitis

Neumonía

Complicaciones respiratorias agudas

Este virus tiene como reservorio natural a los murciélagos, en cuyos fluidos corporales puede encontrarse el patógeno. La transmisión a humanos puede ocurrir por contacto directo con animales infectados, consumo de alimentos contaminados o exposición a superficies y objetos que transportan el Nipah.

Actualmente, no hay una vacuna ni un tratamiento antiviral específico contra el virus Nipah. El manejo de los casos se basa en la atención médica de soporte, mientras continúan los esfuerzos de investigación internacional encabezados por la OMS.