CRT urge a retomar la reforma para una semana laboral de 40 horas

El secretario general de la Confederación Revolucionaria de Trabajadores (CRT), Jesús Valencia Mercado, llamó al Congreso de la Unión a destrabar la reforma que establece la semana laboral de 40 horas, al señalar que el tema ha sido pospuesto a pesar de compromisos previos del gobierno federal.

Durante una conferencia de prensa en el centro de Xalapa, reprochó que “se le siguen dando largas” a una modificación que, dijo, representaría un avance real en la defensa de los derechos laborales.

Valencia Mercado anunció que este viernes se llevará a cabo el 43 Consejo Nacional Ordinario de la CRT en el auditorio Salvador Díaz Mirón, donde se analizará la situación laboral del país y del estado.

Expuso que trabajadores del sector salud adheridos a la organización continúan enfrentando rezagos en prestaciones básicas, como vacaciones, aun cuando acumulan más de una década de servicio.

Advirtió que, con la transferencia del sistema de salud federal al Bienestar, existe preocupación por posibles afectaciones a derechos adquiridos.

Señaló además deficiencias persistentes en hospitales, desde falta de medicamentos hasta saturación de servicios, y afirmó que estas problemáticas no han sido corregidas.

En materia salarial, alertó que la inflación sigue golpeando el poder adquisitivo de la clase trabajadora, por lo que, dijo, los incrementos anuales “no alcanzan para revertir el deterioro económico de las familias”.