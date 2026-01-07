Crece la venta de vehículos ligeros durante 2025

enero 6, 2026

La industria automotriz cerró 2025 con la comercialización de un millón 524 mil 583 vehículos ligeros nuevos, cifra que representa un crecimiento de 1.3 por ciento en comparación con las ventas de 2024, de acuerdo con las cifras publicadas este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

⇒ En diciembre, la venta de vehículos ligeros nuevos fue de 154 mil 395 unidades, un 5 por ciento más respecto a diciembre de 2024.

El año pasado, la automotriz con el mayor volumen de ventas fue Nissan con 274 mil 461 unidades, un crecimiento de 7.6 por ciento respecto a 2024. Le sigue General Motors con 198 mil 153 unidades, un 3.4 por ciento menos respecto al año anterior. Mientras que en tercer lugar, quedó Volkswagen con 137 mil 970 unidades vendidas.

Toyota cerró 2025 con la colocación de 126 mil 358 vehículos, un 3.6 por ciento más que el año anterior; KIA comercializó 111 mil 172 autos nuevos, un crecimiento de 6.5 por ciento; Mazda alcanzó la colocación de 107 mil 004 unidades, un 7.2 por ciento más; y Stellantis vendió 91 mil 215 vehículos, un 2.8 por ciento menos que en 2024.

Entre las marcas chinas, Changan cerró 2025 con la comercialización de 19 mil 308 unidades, un 184 por ciento más que en 2024. Geely vendió 22 mil 258 vehículos, un 237 por ciento más; Great Wall Motor colocó 15 mil 336 unidades, un 6.1 por ciento más; Jetour Soueast vendió 2 mil 874 vehículos.

⇒ JAC, la única marca china con fabricación en México, comercializó 24 mil 445 vehículos, una ligera caída de 1.5 por ciento respecto al 2024.

Entre las marcas de lujo, BMW cerró el año pasado con la colocación de 18 mil 953 unidades, un crecimiento de 9 por ciento respecto al 2024. Mercedes-Benz vendió 10 mil 663 vehículos, un 17.4 por ciento menos; Audi colocó 9 mil 232 unidades, un 12 por ciento menos, y Volvo comercializó 5 mil 915 vehículos, un 16.7 por ciento menos.

Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), destacó que el mercado de vehículos ligeros en diciembre fue superior a lo estimado por los distribuidores. Mientras que “en el periodo enero-diciembre, el mercado se posiciona por arriba de los niveles de venta de 2019 un 15.7%”.