Contraloría de Veracruz pedirá ampliación presupuestal para atender funciones de transparencia

septiembre 13, 2025

Isabel Ortega/Xalapa, Ver.- Para cumplir con las nuevas atribuciones en materia de transparencia, la Contraloría General del Estado solicitará una ampliación presupuestal a la Secretaría de Finanzas y Planeación, confirmó el contralor general, Ramón Santos Navarro.

El funcionario explicó que, de los 90 trabajadores que laboraban en el extinto Instituto Veracruzano de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (IVAI), 60 se incorporaron a la Contraloría General del Estado y 30 optaron por renunciar.

Luego de la reforma constitucional, se creó la Dirección de Transparencia y Protección de Datos, área a la que se adscribirán los nuevos empleados, respetando su base y antigüedad. Sin embargo, precisó que será necesario ajustar los salarios para alinearlos con el tabulador estatal.

“Se tiene que pedir una ampliación y es lógico porque los trabajadores que transitan a la Contraloría no estaban contemplados en el presupuesto de nuestro gasto, en cuanto a nómina”, explicó.

Aunque no precisó el monto que solicitarán, Santos Navarro adelantó que el incremento no será excesivo.

“En pesos y centavos no tengo el dato exacto, pero digamos si va a aumentar una cantidad, no tan significativa porque también se logran ahorros, porque los salarios que se tienen en el Gobierno del Estado están estandarizados”, detalló.

Agregó que, a diferencia del extinto IVAI, ahora los sueldos estarán sujetos a las políticas del Ejecutivo estatal: “Anteriormente el IVAI era un órgano autónomo y ellos se ponían los salarios que ellos aprobaban, no quiero hablar yo de eso, pero ellos ponían sus salarios (…) pero significa un ahorro sustancioso para el Estado, también la reforma; y el acceso a la información y la función se seguirán haciendo igual”.

Con las reformas constitucionales en materia de transparencia y rendición de cuentas, se determinó la desaparición del INAI en el ámbito federal y del IVAI en el estatal, por lo que la Contraloría asumirá estas funciones.

El contralor aseguró que la Secretaría de Finanzas ya aprobó la nueva estructura de la dependencia, tras la reforma al organigrama, el Reglamento Interno y las bases de los trabajadores.

“Los trabajadores que ahora están en la Contraloría van a recibir su salario mientras trabajen, de aquí hasta diciembre y su aguinaldo, o sea, no se les va a afectar de ninguna manera. Se les da su aguinaldo profesional de efecto porque cuando transitaron se les pagó su aguinaldo que ya traían ellos con las condiciones laborales anteriores”.

Respecto a los 30 empleados que no aceptaron incorporarse, dijo que algunos tenían mejores condiciones salariales o proyectos personales.

Finalmente, Santos Navarro aclaró que la facultad de la Contraloría de pedir a los Ayuntamientos que atiendan solicitudes de información no viola su autonomía, pues esta solo aplica en el manejo de los recursos públicos.