Consar reporta 8.1 millones de cuentas inactivas

agosto 27, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que al cierre del segundo trimestre de 2025 se contabilizan 2.5 millones de cuentas resguardadas en el Fondo de Pensiones para el Bienestar y 5.6 millones de cuentas inhabilitadas. En total, son 8.1 millones de cuentas que no se encuentran activas, dentro de las 76.9 millones de cuentas individuales que integran el Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR).

El organismo destacó que, aunque las Siefores administran activos por 7.5 billones de pesos, equivalentes al 21.7% del Producto Interno Bruto (PIB), la existencia de un número tan elevado de cuentas bloqueadas representa un reto para lograr una integración más eficiente de los recursos de los trabajadores.

Del total de cuentas registradas, 68.8 millones permanecen activas. De ellas, el 74.4% corresponde a trabajadores formales afiliados, 12.7% a recursos depositados directamente en Siefores y 12.9% a fondos que se encuentran en el Banco de México.

En cuanto a rendimientos, la Consar reportó plusvalías acumuladas por 534.2 mil millones de pesos en lo que va de 2025, cifra prácticamente igual al total alcanzado durante todo 2024. Asimismo, en el primer semestre se canalizaron 283.7 mil millones de pesos hacia las Afores: 243.3 mil millones provenientes de cotizaciones del IMSS, 22.0 mil millones del ISSSTE y 18.3 mil millones por concepto de ahorro voluntario y solidario.

Durante el mismo periodo se registraron 890 mil retiros por desempleo, que sumaron 18 mil millones de pesos, y 38 mil retiros por matrimonio, que representaron 118 millones de pesos. La Consar señaló que estas operaciones reflejan la importancia de los fondos de retiro como un respaldo económico en diferentes etapas de la vida laboral.

Finalmente, el informe subraya que el régimen de inversión del SAR se mantiene diversificado: 50.9% en deuda gubernamental, 30.4% en valores nacionales no gubernamentales, 14.3% en valores internacionales, 3.4% en otros activos y 1.0% en mercancías. La autoridad precisó que las inversiones se concentran en sectores estratégicos como infraestructura, banca de desarrollo, empresas productivas del Estado y telecomunicaciones. Pese al crecimiento sostenido y las plusvalías generadas, el reto pendiente sigue siendo reincorporar las cuentas inactivas para garantizar a los trabajadores un acceso oportuno a sus recursos.