Con Casas de Día, combaten la depresión o aislamiento de los adultos mayores en Xalapa

octubre 16, 2025

Ariadna García/Xalapa, Ver. Actualmente, el DIF Municipal atiende alrededor de 70 personas en sus Casas de Día, ubicadas en Jardines de Xalapa y Xalapa 2000.

La responsable del Programa de Atención a Personas Adultas Mayores, María Verónica Rodríguez Estrada, destacó que estos espacios han permitido revalorar a un sector de la población que en muchos casos enfrentaba cuadros de depresión o aislamiento familiar.

“Las Casas de Día han revalorizado la vida de muchas personas adultas mayores (…), aquí vuelven a convivir, se sienten útiles y reconocidos, y eso mejora su ánimo y su salud”, expresó.

Quienes asisten a estos lugares participan en actividades de activación física, terapia psicológica, talleres de empoderamiento, orientación en derechos humanos y sesiones de rehabilitación física, por mencionar algunas.

Aunque el número de asistentes varía debido a factores como cambios de domicilio o enfermedades, se mantienen los porcentajes de asistencia.

“Hay casos muy alentadores. Algunas personas han dejado el bastón o han recuperado habilidades como poder peinarse o vestirse solas. Es gratificante ver cómo las terapias físicas y la convivencia transforman su vida cotidiana”.