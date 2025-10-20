Como “consecuencia de división de los movimientos progresistas”, responde Sheinbaum al regreso de la derecha en Bolivia

octubre 20, 2025

Ayer, Rodrigo Paz se impuso al conservador Jorge “Tuto” Quiroga

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció este lunes sobre los resultados de la segunda ronda presidencial en Bolivia, donde el centrista Rodrigo Paz se impuso al conservador Jorge “Tuto” Quiroga, asegurando la victoria electoral.

En su declaración, Sheinbaum expresó su preocupación desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, lamentando la división interna que se observó en Bolivia durante el proceso electoral.

“Desde la perspectiva de los movimientos progresistas en América Latina, pues es una pena que se hayan dividido ahí en Bolivia”, señaló la mandataria.

Subrayó que para los movimientos de transformación, la unidad es clave, ya que la fragmentación política puede debilitar la conexión con la ciudadanía.

“Para nuestro movimiento es muy importante la unidad. A veces se minimiza eso. Pero, políticamente, el movimiento de transformación es muy importante permanecer en unidad, porque cuando te divides, pues es cuando pierdes fuerza con la gente, con el pueblo”, puntualizó Sheinbaum.

Con estas palabras, la presidenta enfatizó que la cohesión dentro de los movimientos progresistas no solo fortalece la capacidad de acción política, sino que también es un factor determinante para mantener el respaldo popular frente a los desafíos electorales y sociales en la región.