Comienza temporada de hibernación de la mariposa monarca en México

noviembre 25, 2025

La temporada de hibernación de la mariposa monarca ya está en marcha y se extiende generalmente de noviembre a marzo. Miles de ejemplares llegan cada año tras su migración desde el sur de Canadá y el norte de Estados Unidos, marcando el inicio de la temporada turística y científica en la región.

Las mariposas se concentran en la Reserva de la Biósfera Mariposa Monarca, ubicada entre Michoacán y el Estado de México. Los santuarios más visitados incluyen El Rosario y Sierra Chincua, entre otros paradores en bosques de oyamel situados por encima de los 3 mil metros de altitud. Estos sitios ofrecen rutas señalizadas y recorridos guiados para facilitar la observación responsable.

Para proteger las colonias, los santuarios operan protocolos de visita con horarios controlados, rutas delimitadas y límites de aforo. La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y organizaciones locales publican información sobre paradores habilitados y medidas sanitarias. Las reglas buscan minimizar la perturbación durante la hibernación y garantizar condiciones seguras para las mariposas.

Expertos advierten que la monarca enfrenta amenazas fuera de los santuarios, como el uso de plaguicidas y la pérdida de hábitat en su ruta migratoria. Por ello se insiste en la necesidad de cooperación trinacional entre México, Estados Unidos y Canadá para proteger áreas de reproducción y corredores de alimento. También se promueven campañas de educación ambiental y alternativas económicas para las comunidades locales.