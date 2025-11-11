CMB ordena revancha entre “La Bonita” Sánchez y “La Rebelde” de Marco

noviembre 11, 2025

El presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), Mauricio Sulaimán, entregó el cinturón conmemorativo de Día de Muertos a la campeona poblana Gaby “La Bonita” Sánchez, al ser la campeona plata y después del enfrentamiento que sostuvo ante la boxeadora argentina Tamara “La Rebelde” de Marco, como parte de la disputa por el título interino del Peso Mosca y que, el pasado sábado, concluyó en empate técnico.

En rueda de prensa, el presidente del CMB subrayó que el órgano determinó ordenar la revancha directa del enfrentamiento entre “La Bonita” Sánchez y la pugilista sudamericana; si alguna de las dos contendientes no acepta tomar el reto, será ante otra rival. Adelantó que la pelea se realizará el próximo mes de febrero de 2026, tiempo suficiente para que las lesiones de las boxeadoras sanen. “Estoy muy orgulloso de nuestra campeona de Puebla y de un evento increíblemente especial“, afirmó Mauricio Sulaimán, quien reconoció el apoyo del gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, y su permanente impulso al deporte en la entidad, con un Auditorio GNP totalmente lleno.

Ante el anuncio del Consejo Mundial de Boxeo, la boxeadora Gaby Sánchez señaló que luchará para que el cinturón se quede en Puebla. “Pelearé con todo para ser la campeona de este título, estoy muy agradecida por todo el apoyo”, apuntó la pugilista poblana, al tiempo también de mostrarse orgullosa de portar el cinturón conmemorativo, el mismo que fue elaborado por artesanos mexicanos y que enaltece la cultura y tradición del país.

La campeona poblana recordó que la pelea del fin de semana fue un enfrentamiento donde ambas boxeadoras querían ganar, dijo que se preparó a fondo en la montaña y refrendó que está lista para la revancha. “Me siento orgullosa de representar al estado y ser un ejemplo“, finalizó Gaby Sánchez.