CloudHQ anuncia la construcción del cuarto centro de datos más importante de Latinoamérica

septiembre 25, 2025

*La inversión será de 4 mil 800 mdd

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Con una inversión de 4 mil 800 millones de dólares, la empresa tecnología CloudHQ establecerá el punto de servicio para empresas de inteligencia artificial y de servidores o centros de datos.

En el marco de la Mañanera del Pueblo de este jueves en Palacio Nacional que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, indicó que esta inversión se comenzará a aplicar desde ya en Querétaro, que es donde estará la sede para el país de la firma.

“Es una inversión de 4 mil 800 millones de dólares, (4.8 billions, en inglés). Se va a llevar a cabo a partir de ya, en los próximos años. Su sede va a ser en Querétaro”.

A renglón seguido, precisó que este nuevo centro de servicio tecnológico y de inteligencia artificial también potenciará la educación en esta materia, de vanguardia, el cual requerirá 900 megawatts de producción efectiva para mantener en funcionamiento 24/7 este centro de datos; comenzará su operación con 200 megawatts, todos brindados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

“Debo decir que el gobernador Kuri y su equipo han ayudado mucho para que esta inversión se diera. Genera 7 mil 200 empleos, 600 empleos de tiempo directo de muy buen nivel, pero además de ese número, tengan en mente que prácticamente todos los servicios en nuestra vida cotidiana van a estar conectados con este tipo de centrales de datos. Todos, casi todos los servicios, tu laptop, tus sistemas para enviar mensajes, tu acceso a consulta de inteligencia artificial, tus bases de datos de clientes, todo está vinculado a los centros de datos”, abundó.

Cabe destacar que este será el centro de datos más grande de Latinoamérica, cuarto del continente americano después de los ubicados en Estados Unidos y Canadá.

Los líderes a nivel mundial y de donde las empresas más grandes e importantes del mundo tienen el procesamiento de su información están en Noruega y Finlandia, ello, por requerir tanto de mucha energía para operar así como de la misma para mantener a una temperatura constante los equipos altamente especializados que hacen el procesamiento de datos para que internet siga funcionando.