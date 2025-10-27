Claudio X. González impulsa iniciativa contra financiamiento ilegal electoral

octubre 27, 2025

La iniciativa “Salvemos la Democracia”, impulsada por el activista y empresario, Claudio X. González, pone sobre la mesa –entre otros puntos– reforzar la fiscalización hacia los partidos políticos en México, para evitar que las campañas electorales sean financiadas con dinero del crimen organizado.

Este fin de semana, el líder de la organización Sociedad Civil México visitó la ciudad de Puebla para promover el proyecto de ley que presentará como contrapropuesta a la Reforma Electoral de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En entrevista con Oro Noticias, compartió que el objetivo es recabar 130 mil firmas a nivel nacional, con la finalidad de validar y presentar la iniciativa ciudadana ante la Cámara de Diputados, en el mes de febrero.

Apuntó que el proyecto “Salvemos la Democracia” pretende contrarrestar los abusos y excesos que pudiera contener la Reforma Electoral que se construye desde Palacio Nacional.

Precisó que los ejes principales que son: árbitro justo, cancha pareja, elecciones sin crimen organizado y eliminar el chapulino y la sobrerrepresentación.

En el tema de seguridad, resaltó que es imprescindible garantizar una correcta fiscalización por parte de un Instituto Nacional Electoral (INE) justo e imparcial.

Remarcó que, al apretar los criterios de fiscalización para partidos y candidatos, se evitará que reciban dinero por parte de grupos criminales.

También planteó que, en caso de comprobarse algún vínculo delictivo del aspirante ganador, se procedería a la nulidad de su triunfo.

“Cuando existan indicios, como existen en tantos lugares, de que ha participado la delincuencia organizada o recurso de la delincuencia organizada como huachicol en las elecciones, estas deben ser anuladas”, comentó.

Claudio X. González señaló que el objetivo también radica en quitar la Mayoría Calificada que actualmente tienen Morena y sus aliados en el Congreso de la Unión.

Aunque reconoció que hay partidos de oposición como el PAN apoyando su iniciativa, afirmó que el movimiento es construido desde la sociedad civil.

Las personas interesadas en apoyar la iniciativa pueden ingresar al sitio www.salvemoslademocracia.mx para dejar su firma.