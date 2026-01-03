Claudia Sheinbaum condena intervención militar en Venezuela tras capturas de Nicolás Maduro

enero 3, 2026

Redacción.-Luego de que Estados Unidos ejecutara una operación militar en Venezuela que, según Washington, resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, emitió un comunicado oficial rechazando las acciones estadounidenses.

En el texto se lee:

«El Gobierno de México condena y rechaza enérgicamente las acciones militares ejecutadas unilateralmente en las últimas horas por fuerzas armadas de los Estados Unidos de América contra objetivos en territorio de la República Bolivariana de Venezuela, en clara violación del artículo 2 de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Con base en sus principios de política exterior y en su vocación pacifista, México hace un llamado urgente a respetar el derecho internacional, así como los principios y propósitos de la Carta de la ONU, y a cesar cualquier acto de agresión contra el gobierno y pueblo venezolanos».