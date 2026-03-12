Citlalli Hernández anuncia que este año habrá el doble de Centros LIBRE en el país

Meta para 2030 es que haya uno en cada municipio del país

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández Mora, informó que el gobierno federal ampliará este año la red de Centros LIBRE para las Mujeres, con lo que pasarán de 678 a 1,001 espacios de atención en todo el país, como parte de la estrategia territorial para prevenir la violencia y promover la autonomía femenina.

Durante la presentación del avance del programa, la funcionaria explicó que estos centros representan una de las principales políticas públicas de atención directa a las mujeres, al ofrecer servicios integrales cercanos a las comunidades.

“Son centros de atención integral en territorio, la política pública dirigida a las mujeres más cercana, a ras de pie, donde se promueven sus derechos, se impulsa su autonomía económica y se brinda acompañamiento cuando viven algún tipo de violencia”, explicó.

Hernández detalló que el programa comenzó en 2025 con 678 centros en operación, financiados con 661 millones 860 mil pesos.

Para 2026, el presupuesto aumentó 48.6 por ciento, con una inversión total de 983 millones 491 mil pesos, lo que permitirá abrir 323 nuevos centros.

Con esta ampliación, el gobierno federal alcanzará mil un Centros LIBRE, lo que representa 40 por ciento de la meta nacional establecida por la presidenta Claudia Sheinbaum: instalar al menos uno en cada municipio del país, es decir 2,478 espacios.

La secretaria destacó que el programa se desarrolla en coordinación con los tres niveles de gobierno, ya que los estados y municipios participan facilitando inmuebles, equipamiento o personal.

“Es la primera política pública en el país destinada a las mujeres en coordinación entre gobierno federal, estatal y municipal”, subrayó.

El nombre LIBRE es un acrónimo de:

• Libertad

• Igualdad

• Bienestar

• Redes de Emancipación

Estos espacios funcionan como centros comunitarios para mujeres, donde se ofrecen:

• atención jurídica gratuita

• apoyo psicológico

• trabajo social

• talleres de capacitación laboral

• actividades culturales y recreativas

• redes comunitarias de apoyo

Además, forman parte de la Red Nacional de Tejedoras de la Patria, que busca fortalecer la organización comunitaria de las mujeres.

De acuerdo con la Secretaría de las Mujeres, desde mayo de 2025 —cuando comenzaron a operar los primeros centros— cerca de 500 mil mujeres han recibido atención, mientras que se han brindado alrededor de un millón de servicios.

Los registros se concentran en la plataforma Evanavim, que integra el Banco Nacional de Atención a las Violencias contra las Mujeres, aunque la dependencia reconoció que algunos centros ubicados en zonas alejadas no contaban inicialmente con conexión a internet para reportar sus actividades.

Una de las características del programa es el modelo denominado “El LIBRE es Nuestro”, mediante el cual las propias usuarias deciden qué actividades se realizan en cada centro.

A través de asambleas, las mujeres pueden definir talleres y capacitaciones de acuerdo con las necesidades locales, como:

• gastronomía

• carpintería

• reparación de motocicletas

• actividades recreativas

• capacitación para el empleo

La secretaria explicó que esta dinámica busca evitar la imposición de programas desde el gobierno y adaptar los servicios a cada comunidad.

Los centros también operan con una “triada de prevención y atención de las violencias”, integrada por:

• asesoría jurídica

• atención psicológica

• acompañamiento de trabajadoras sociales

Estos servicios permiten orientar, acompañar y canalizar a las mujeres víctimas de violencia hacia las autoridades correspondientes.

Dentro del llamado Plan Michoacán, el gobierno federal impulsará la expansión del programa en esa entidad.

Actualmente existen 40 centros, pero se prevé llegar a 127, lo que permitiría contar con al menos uno en cada municipio, incluidos espacios en comunidades indígenas purépechas donde el personal habla lenguas originarias.

La inversión en el estado asciende a 101 millones 143 mil pesos, la mayor destinada a políticas para mujeres en la entidad.

Además, algunos centros ya cuentan con consultorios médicos en colaboración con el ISSSTE.

Como parte del fortalecimiento del programa, cada Centro LIBRE tendrá una biblioteca del Fondo de Cultura Económica, lo que permitirá organizar círculos de lectura y actividades culturales para las usuarias.

La titular de la Secretaría de las Mujeres subrayó que el objetivo es que estos espacios se conviertan en centros comunitarios donde converjan servicios federales, estatales y municipales.

“El corazón del programa son las profesionistas que trabajan todos los días en estos espacios acompañando a las mujeres”, concluyó.