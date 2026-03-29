Cientos de familias afectadas por mortandad de peces en Úrsulo Galván y La Antigua

Cientos de familias afectadas por mortandad de peces en Úrsulo Galván y La Antigua

marzo 29, 2026

Culpan a ingenios de verter químicos en el río Actopan. Aunque el problema se ha reportado a las autoridades, hasta el momento no han recibido una respuesta favorable.

Juan David Castilla

Más de 300 familias de pescadores y acuicultores de las comunidades de Barra de Chachalacas y Laguna Cabana enfrentan una severa crisis económica tras la pérdida de aproximadamente cinco toneladas de producto, ocurrida desde el pasado domingo 22 de marzo.

Los afectados, encabezados por los pescadores José Mateo Tejeda Peña y Ariel González, atribuyen esta mortandad masiva a la descarga presuntamente deliberada de desechos industriales provenientes de los ingenios La Gloria y El Modelo.

Según los testimonios, estas factorías utilizan un arroyo conocido localmente como “Hediondo”, ubicado en los límites de ambos municipios, para verter sustancias tóxicas que han exterminado a más de 10 mil ejemplares en criaderos y zonas de pesca abierta, generando pérdidas calculadas en cientos de miles de pesos.

Los denunciantes detallaron que este ecocidio es una problemática recurrente que coincide con el inicio de la temporada de molienda de caña, conocida como «zafra».

Acusan a la alcoholera del Ingenio La Gloria de descargar vinaza de caña con altos niveles de acidez directamente al río Actopan. Por otro lado, señalaron que el ingenio El Modelo vierte sosa cáustica, una sustancia utilizada para la limpieza de su maquinaria, en uno de los brazos del río cercano a la Laguna Cabana.

A pesar de haber expuesto la situación ante la Secretaría de Gobierno, los pescadores lamentaron que no han recibido soluciones concretas ni la reparación del daño, denunciando además una presunta omisión por parte de la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema), la cual se habría excusado de acudir a campo argumentando falta de personal.

El daño ambiental se extiende a la zona de manglares y a la desembocadura del río en la Playa de Chachalacas, uno de los atractivos turísticos más importantes de la región.

Los habitantes y prestadores de servicios advierten que el olor en la zona es actualmente «insoportable», lo que amenaza con inhibir la llegada de visitantes en vísperas del periodo vacacional.

Los pescadores consideran que la intervención de las autoridades locales es urgente, pues la contaminación no solo destruye su fuente de sustento, sino que degrada el patrimonio natural que sostiene la economía de Úrsulo Galván y La Antigua, convirtiendo áreas recreativas en focos de infección por la descomposición de materia orgánica.

Aunque la Procuraduría del Medio Ambiente (PMA) ha impuesto sanciones económicas a los ingenios en años anteriores, los trabajadores del mar aseguran que estas medidas no han sido suficientes para frenar las malas prácticas industriales.

Esto ocurre a la par de la grave contaminación que ha ocasionado un derrame de hidrocarburos en el Golfo de México, lo que también ha ocasionado la muerte de especies marinas, como tortugas, manatíes y aves en las costas veracruzanas.