Sheinbaum y Evelyn Salgado celebran recuperación de Acapulco

enero 9, 2026

El puerto registra el índice más bajo de ejecuciones tras ola de mediados de 2025 y 98% de ocupación hotelera

Carlos Guzmán | Enviado, Acapulco, Guerrero.- A dos años del impacto del huracán Otis, Acapulco muestra una recuperación sólida tanto en materia turística como de seguridad, aseguró la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, al destacar incrementos históricos en afluencia turística, derrama económica y una reducción sostenida en los homicidios dolosos durante 2025.

Durante la 309 #MañaneraDelPueblo de esta administración federal efectuada en el puerto, con la presencia del Gabinete de Seguridad federal, la mandataria estatal subrayó que el inicio de 2026 en Acapulco representa una señal clara del respaldo del gobierno de México hacia Guerrero, así como del proceso de transformación que vive el destino turístico tras la emergencia provocada por el huracán.

Salgado informó que durante 2025 Acapulco registró un incremento del 89.5 por ciento en la afluencia turística, así como un aumento del 131.7 por ciento en la derrama económica, en comparación con el año anterior.

“Estamos hablando de estos datos a dos años del huracán Otis, algo que se veía que no podría suceder. Acapulco está de pie, está brillando”, afirmó.

La gobernadora detalló que también se reportó un crecimiento del 13.8 por ciento en la conectividad aérea, así como un fortalecimiento de la infraestructura hotelera, que cerró 2025 con 16 mil 536 habitaciones y 300 hoteles en operación.

El cierre de año estuvo marcado por una gala de pirotecnia y una ocupación hotelera del 98.4 por ciento, considerada histórica, ya que desde 2019 el puerto no alcanzaba niveles similares, incluso antes del impacto del fenómeno meteorológico.

En este contexto, Evelyn Salgado confirmó que Acapulco será sede en 2026 de la edición número 50 del Tianguis Turístico, evento que calificó como “la edición de oro”, al regresar a su sede original con el respaldo del Gobierno federal.

Aseguró que este evento consolidará la recuperación del puerto y lo posicionará nuevamente en el escaparate turístico nacional e internacional.

En materia de seguridad, la gobernadora destacó que 2025 cerró con mil 312 homicidios dolosos, lo que convierte a ese año en el de menor incidencia desde 2009 en el estado. Contrastando con lo sucedido a mediados de 2025 donde se registró una ola de ejecuciones en plena costera Miguel Alemán.

Añadió que diciembre de 2025 fue el mes con menos homicidios dolosos de los últimos 10 años, al no registrarse cifras similares desde 2014.

Estos resultados, afirmó, reflejan una tendencia sostenida a la baja, ya que Guerrero pasó de ubicarse de forma constante entre los primeros 10 lugares nacionales en homicidios a colocarse en el lugar 13, de acuerdo con los datos más recientes.

Salgado atribuyó los avances a la aplicación integral de los cuatro ejes de la Estrategia Nacional de Seguridad: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de la inteligencia e investigación, y coordinación entre los tres niveles de gobierno.

Entre las acciones implementadas, destacó el fortalecimiento del sistema estatal de videovigilancia con más de mil cámaras, la entrega de 71 patrullas a la Policía Estatal y 59 patrullas adicionales a corporaciones municipales, así como un avance del 70 por ciento en la certificación única policial.

Asimismo, reconoció el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y las fiscalías federal y estatal.

La gobernadora agradeció el respaldo permanente de la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien atribuyó un papel central en la recuperación del puerto a través del programa “Acapulco se transforma contigo”, coordinado por Fonatur.

“Su solidaridad y su cariño han cambiado el rostro de nuestro puerto”, afirmó.

Finalmente, reiteró el compromiso de su gobierno para mantener la coordinación con la Federación y los municipios, al señalar que, aunque los avances son significativos, aún queda trabajo por hacer.

“Vamos a seguir trabajando todos los días, con atención a las causas, cercanía con el pueblo y presencia permanente en el territorio”, concluyó.