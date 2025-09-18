“Cholo” Simeone es expulsado por trifulca con aficionados del Liverpool

septiembre 18, 2025

El pasado miércoles 17 de septiembre, el Atlético de Madrid se llevó una dolorosa derrota en Anfield, luego de caer por tres a dos al minuto 92. Sin embargo, el electrizante resultado no fue la noticia, sino el altercado que tuvo el entrenador de los “colchoneros” contra los aficionados del Liverpool, con quienes tuvieron que intervenir las autoridades para evitar el encaramiento con los involucrados.

En palabras del “Cholo”, durante todo el partido recibió insultos y que, por el hecho de ser figura pública, tienen que aguantar eso y no poder tener el derecho a contestar. En la entrevista, declaró: “No es justificable mi reacción a los insultos, pero sabes lo que son 90 minutos que te insulten todo el partido, te giras y con el gol rival te siguen insultando”.

El argentino vio cómo su equipo había remontado el dos a cero en el minuto 81, pero un tiro de esquina que encontró Van Dijk con la cabeza en tiempo complementario fue la derrota y el origen de la disputa de Simeone con el aficionado.

Jonny Poulter, el fanático de los reds que se vio inmerso en la situación y que hoy fue vetado de todos los estadios del mundo por tres años, explicó lo sucedido desde su punto de vista por medio de sus redes sociales. En principio negó cualquier tipo de comentario racista o referencias a la guerra de las Malvinas, y que solo realizó un gesto obsceno con la mano, acompañado de un “¡vete a la mi***da!”.

Simeone, por su parte, fue expulsado luego de encarar a Poulter, pero se le atribuye haber encendido a la afición local con sus efusivos festejos luego del empate. No obstante, durante la rueda de prensa y entrevistas posteriores, dejó al aire los tipos de comentarios que recibió, exigió el castigo al fanático y exhortó al Liverpool a mejorar esas actitudes.